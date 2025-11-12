شرطة أم البواقي توقف 13 شخصا و تسترجع مركبة مسروقة بمسكيانة

تواصل المصالح العملياتية ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة ولاية أم البواقي. من تدخلاتها الميدانية لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة الجرائم المتعلقة بنقل وترويج الممنوعات.

حيث أسفرت في حصيلة عمليات نفذت مؤخـرا مــن توقيف 6 أشخـاص مشتبه فيهم في ترويج المخدرات، وحجز 40 غرام كيف معالج. أسلحة بيضاء محظورة ( سيف بغمده، سكينين من الحجم الكبير) ومبلغ مالي من عائدات الترويج. أين أنجز ضد شخص ملف جزائي عن قضية “حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي” والبقية ملف جزائي. عن قضية ” جنحة حيازة وعرض وترويج مخدرات والأقراص المهلوسة على الغير بطريقة غير شرعية لغرض الإستعمال الشخصي”.

كما تم توقيف شخـص وحجز مركبة تجارية محملة بـ 2160 وحدة من المشروبات الكحولية. أين أنجز ضده ملف جزائي عن قضية “حيازة ونقل مشروبات كحولية دون رخصة مع عدم حيازة السجل التجاري و التهرب الضريبي”. ناهيك عن توقيف شخص ضبط بحوزته كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” و”كيف معالج” قدرت بـ 19.95 غرام كوكايين و 1.5 غرام كيف معالج. إضافة إلى معدات تستعمل في تجزئة و استهلاك مادة الكوكايين. أين أنجز ضده ملف جزائي عن قضية عرض مخدرات صلبة كوكايين وكيف معالج لعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة لغرض الاستعمال الشخصي.

كما تم توقيف 3 أشخاص وحجز مركبة سياحية وضبط بحوزتهم 98 غرام من المخدرات “كيف معالج”. أين أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية جنحة حيازة ونقل مخدرات بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة مع العود. واسترجاع مركبة سياحية محل سرقة بأحد الولايات الشرقية.

الحصيلة العملياتية في مجملها مكنت من توقيف 13 شخص وحجز 2160 وحدة من المشروبات الكحولية. 154،5 غرام من المخدرات “كيف معالج”، 20،05 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي من عائدات الترويج، استرجاع مركبة محل سرقة.

المشتبه فيهم جميعا إتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.