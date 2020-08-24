شرطة أم البواقي تُشمع 13 محلا تجاريا لنشاطات مختلفة

قامت فرقة الشرطة العامة والتنظيم بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة، أمس الأحد، بتنفيذ القرارات المتعلقة بغلق وتشميع 13 محلا تجاريا.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تنشط المحلات التي تم تشميعها، في عدة مجالات كبيع الملابس الرجالية والنسائية، ومقاهي ومطاعم، وبيع الدواجن بالتجزئة، وذلك على مستوى مدينة عين كرشة في أم البواقي.

ويأتي ذلك، في إطار الخرجات الميدانية المنظمة من قبل مصالح شرطة أم البواقي بالتنسيق مع مديرية التجارة، للوقوف على مدى تطبيق وامتثال اصحاب المحلات التجارية للأحكام والقرارات المتعلقة بمخالفة اللوائح التنظيمية.

وكذا المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وعدم احترام شروط النظافة وكذا احترام التدابير الاستثنائية الخاصة بالحجر الصحي الجزئي جراء تفشي فيروس كورونا.

كما تبقى عمليات التحسيس والمراقبة متواصلة عبر كامل اختصاص الأمن الوطني بأم البواقي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، يضيف البيان.