شرطة أم البواقي تُصدر بياناً هاماً بخصوص مباراة الغد

أصدرت شرطة أم البواقي بياناً هاماً، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بخصوص تأمين المباراة بين فريقي اتحاد الشاوية واتحاد الحراش، ضمن بطولة الهواة للرابطة الثانية، وسط-شرق.

وستجرى المباراة بالملعب البلدي زرداني حسونة، غدا السبت، بدءاً من الساعة الثالثة (15.00سا) مساءً. وذكّرت شرطة أم البواقي، في بيانها، بأن دخول الملعب يكون حصريا للحائزين على التذكرة. مؤكدةً على منع دخول القُصّر إلى الملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

ونبّهت شرطة أم البواقي إلى أن كل من لا يحوز على تذكرة، عليه الامتناع عن التنقل إلى الملعب والتواجد بمحيطه.

كما يمنع إدخال الشماريخ أو الألعاب النارية إلى الملعب، وكل من تضبط لديه يتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وتدعو مصالح أمن ولاية أم البواقي المناصرين الأوفياء إلى التحلي بروح الأخوة والتسامح وتغليب الروح الرياضية.