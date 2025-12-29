شرطة أولاد فايت تحجز 700 غرام كوكايين وأسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد فايت التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من شل نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة.

وجاءت هذه العملية النوعية، التي نُفذت خلال الأسبوع المنصرم، عقب تحريات ميدانية معمّقة أسفرت عن كشف نشاط شبكة إجرامية تتكون من تسعة أشخاص، تنشط في الإتجار غير المشروع بالكوكايين والمؤثرات العقلية. وقد مكّنت التحقيقات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعًا، مع ضبط كمية معتبرة من السموم كانت مخبأة داخل مسكن أحد المتورطين.

وأسفرت العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، عن حجز:700 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)،40 قرصًا من المؤثرات العقلية.07 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام،صاعق كهربائي.ومنبه بواخر (سينيال)، وألعاب نارية، وميزان إلكتروني.

مبلغ مالي قدره 13 مليونًا و530 ألف سنتيم من عائدات ترويج المخدرات،مركبتين ودراجة نارية كانت تُستعمل في نقل السموم.

وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة الشراقة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها