شرطة أولاد موسى ببومرداس تلقي القبض على عصابات أشرار

تمكنت مصالح الأمن الحضري أولاد موسى، التابع لأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على عصابات أشرار

تتكون من 09 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و38 سنة، ينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة،حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

القضية الأولى تتعلق بتوقيف 05 أشخاص متلبسين بترويج وبيع المخدرات على مستوى أحد الأحياء المعزولة بذات البلدية،

أين تم حجز من خلالها على كمية من المخدرات،صنف القنب الهندي التي قدر وزنها بحوالي 40غرام،

و 37 كبسولة من نوع “بريقابالين”، إضافة إلى05 ملايين سنتيم من عائدات بيع تلك السموم، يضيف المصدر ذاته.

إثنين منهم متهمين في قضية ضرب وجرح شاب ثلاثيني من بلدية أولاد موسى بواسطة أسلحة بيضاء،

القضية الثانية تتعلق بتوقيف 04 أشخاص بتهمة سرقة توابع مركبات، أين إستغلوا ظرف الليل لإستهداف الضحايا في ممتلكاتهم،

ليتم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة لغرض إستكمال الإجراءات القانونية وسماعهم على محاضر رسمية مع تقديمهم أمام الجهات القضائية.