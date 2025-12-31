شرطة اسطاوالي بالعاصمة تحجز 880 غرامًا من الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأسطاوالي التابعة لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة. مع حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين. وذلك في إطار الجهود المتواصلة. لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب تحريات ميدانية دقيقة ومكثفة باشرها عناصر الفرقة، على إثر معلومات تفيد بنشاط مشبوه لشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة. وأسفرت التحريات. عن تحديد هوية أفراد الشبكة، ليتم توقيف أربعة (04) أشخاص من بينهم امرأة، بعد تنفيذ خطة محكمة للإطاحة بهم.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا. عن حجز 880 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، إضافة إلى ضبط منبه بواخر (سينيال) يستعمل في تسهيل نشاطهم الإجرامي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة. لمتابعتهم قضائيًا وفقًا لملف إجراءات جزائية، عن قضايا تتعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة.

وتندرج هذه العملية في سياق المساعي المتواصلة لمصالح الأمن الوطني من أجل التصدي لشبكات ترويج المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها. خاصة ما تعلق بالمخدرات الصلبة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة والأمن العموميين.