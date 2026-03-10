بودن يشرف على ندوة فكرية حول التحول الرقمي بولاية غليزان

أشرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم بولاية غليزان، على فعاليات ندوة فكرية بعنوان “التحول الرقمي وأثره في تعزيز فعالية السياسات التنموية المحلية”، بحضور إطارات الحزب وفاعلين محليين ومهتمين بقضايا التنمية.

وتناولت الندوة أهمية التحول الرقمي كأداة أساسية لتحديث الإدارة المحلية وتحسين أداء السياسات التنموية، من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويساهم في رفع كفاءة التسيير المحلي.

كما شكل اللقاء فضاءً للنقاش وتبادل الآراء حول سبل توظيف الرقمنة في دعم التنمية المحلية، وتعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الشأن العام، إلى جانب استعراض تجارب ومقاربات حديثة في مجال التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في الندوة أن تسريع وتيرة الرقمنة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية، بما يسمح بتحسين نوعية الخدمات العمومية وتدعيم مسار التنمية على المستوى المحلي.