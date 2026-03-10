شرطة الأبيار تطيح بعصابة تقودها امرأة لسرقة أثاث المنازل بعد استئجارها

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالأبيار، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم بعد استئجار منازلهم.

وجاءت القضية عقب تلقي فصيلة المساس بالممتلكات التابعة لذات الفرقة عدة شكاوى من مواطنين، أفادوا بتعرض منازلهم للسرقة من طرف جماعة إجرامية تقودها امرأة، كانت تقوم باستدراج الضحايا عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استئجار منازلهم.

وبحسب التحريات، كانت المشتبه فيها تستأجر المنازل لفترة قصيرة، قبل أن تقوم رفقة شريكيها بسرقة كامل الأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ثم إعادة بيعها لسماسرة بعد مغادرة المسكن المستأجر.

وباشرت عناصر الشرطة سلسلة من التحريات الميدانية مدعومة بمعطيات تقنية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، مع حجز أثاث منزلي وأجهزة إلكترونية وكهربائية مختلفة.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، وفق ملف إجراءات جزائية، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.