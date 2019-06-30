شرطة الأربعطاش ببومرداس تلقي القبض على شبكة إجرامية تمتهن السرقة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأربعطاش لأمن دائرة خميس الخشنة، من خلال قيامها بإستغلال جميع المعلومات الواردة إلى المصلحة

من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تمتهن جرم السرقة، القضية الأولى أفضت إلى توقيف أربعة أشخاص على مستوى مدينة الأربعطاش

على متن مركبة من خلال دوريات بقطاع الاختصاص، أين لفت إنتابههم بعد توقيف السيارة، حيث تم العثور بحوزتهم على حقيبة نسوية

بداخلها كمية من المعدن الأصفر والمعدن الأبيض ومبلغ مالي، ليتبن من خلال تحويلهم إلى المصلحة وسماعهم على محاضر رسمية،

أن المشتبه فيهم قاموا بعملية السرقة على مستوى إحدى بلديات ولاية العاصمة، حسب ما كشفه بيان لمصالح الأمن الولائي.

القضية الثانية تتمثل في كشف هوية شخصين أحدهما قام بسرقة هاتف نقال بالقرب من أحد المؤسسات التربوية راح ضحيتها أستاذ تربوي،

حيث تم إكتشاف الأمر من طرف الضحية بعد دخوله إلى المؤسسة التربوية، ليتقدم على الفور نحو مصالح الشرطة التي قامت

بفتح تحقيق معمق من أجل معرفة ملابسات القضية، حيث تبين أن المشتبه فيه قام بفعلته على حين غفلة من الضحية،الذي لم يكتشف أمره إلا بعد مرور فترة زمنية،

لتتمكن عناصر الضبطية بعد 48 ساعة من إلقاء القبض على المشتبه فيه المتورط في جرم السرقة مع إسترجاع الهاتف النقال،

أما القضية الثالثة فقد تورط فيها شاب عشريني من وسط مدينة الأربعطاش كانت بحوزته قطعة من المخدرات –يضيف المصدر-

أين إكتشف أمره عناصر الشرطة العاملين بالقطاع وتم إقتياد المشتبه فيهما إلى المصلحة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق

والقضية الرابعة تتمثل في توقيف شخص مبحوث عنه متورط في عدة قضايا إجرامية، ليتم في الأخير تقديمهم أمام الجهات القضائية.