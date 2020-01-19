شرطة البرواقية تطيح بمروجي مخدرات وتحجز صفيحتي “زطلة”

تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بالبرواقية في المدية، نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بمروجين للمخدرات.

وحسب بيان لمكتب الإتصال التابع لذات المصلحة، اليوم الأحد، القضية تم معالجتها استغلالا لمعلومات تفيد عن تواجد أحد الاشخاص يقوم بترويج للمخدرات وسط أحياء مدينة البرواقية.

لتباشر عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت على التعرف على هوية المشتبه فيه.

أين تم وضع خطة أمنية وقائية محكمة، وبعد الترصد له لفترة معينة، تم الاطاحة به رفقة شخص آخر على متن سيارة سياحية.

وحاول المشتبه فيه، بعد مشاهدته لعناصر الشرطة تتقدم باتجاهه لتوقيفه، الفرار مبديا مقاومة جسدية عنيفة ضدهم، الا أن حنكة و احترافية رجال الشرطة منعته من ذلك، لتتم السيطرة عليه.

وبعد تفتيش المشتبه فيه، تم العثور بحوزته على صفيحتين من المخدرات “الكيف المعالج”، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في المخدرات.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما، وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، عن قضية الترويج للمخدرات .