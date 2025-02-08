شرطة البليدة تتلقى أكثر من 14 ألف بلاغ هاتفي في شهر واحد

استقبلت قاعة العمليات بأمن ولاية البليدة، خلال شهر جانفي، أكثر من 14,482 مكالمة هاتفية من المواطنين عبر مختلف الخطوط الساخنة التي خصصتها المديرية العامة للأمن الوطني، ما ساهم في التدخل الفوري لمعالجة قضايا أمنية متنوعة وتقديم يد المساعدة والإغاثة.

وتوزعت هذه الاتصالات بين 6,054 مكالمة لتقديم المساعدة والإغاثة، و6,450 مكالمة لطلب الاستعلام والتوجيه. و161 مكالمة للتبليغ عن حوادث المرور، و108 مكالمات للإبلاغ عن حالات السرقة، إضافة إلى 5 مكالمات حول الحرائق. و4 مكالمات للتبليغ عن حالات الاختفاء، و1,387 مكالمة متعلقة بالتدخلات الأمنية، إلى جانب 113 مكالمة لأغراض أخرى.

وأكدت مصالح أمن ولاية البليدة أن هذه الأرقام تعكس الدور المتزايد للمواطن في تعزيز الأمن. حيث أصبحت ثقافة التبليغ عاملاً أساسياً في التدخلات الأمنية الناجحة، سواء في التعامل مع الحوادث الفورية. أو في المساعدة على توقيف المجرمين ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

كما تذكر شرطة البليدة المواطنين بضرورة الاستفادة من الوسائل المتاحة للتواصل مع الأمن الوطني. من بينها الخطوط الخضراء 1548 و17 و104، بالإضافة إلى تطبيق “ألو شرطة” الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية لتسهيل عمليات التبليغ والاستغاثة.

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