البليدة.. تفكيك شبكة إجرامية يقودها صيدلي وحجز 243 ألف مؤثر عقلي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منضمة يقودها صيدلي.

وحسب بيان لذات المصالح، تم ضبط أزيد من 243 ألف من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، مع توقيف 11 شخصًا من عناصر الشبكة الإجرامية.

ونفذ هذه العملية، فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، وذلك بعد تحريات ميدانية.

وأسفرت التحريات، عن كشف معالم النشاط المشبوه لأحد الصيادلة الذي كان يقود شبكة منظمة لتـرويج الأدوية والمؤثرات العقلية، يمتد نشاطها إلى عدد من الولايات الوسطى من الوطن.

ويتم ذلك، بإستغلال وصفات طبية صورية، حيث تم تحديد هوية وتوقيف 11 شخصا من عناصرها على رأسهم الصيدلي.

وأسفرت العملية إجمالا عن ضبط 242940 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و145 حقنة مخدرة، و16 قارورة محلول مخدر.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.