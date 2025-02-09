شرطة البليدة تضع حدا لعصابات سرقة الكوابل وتوقف 28 شخصا

تكثف مصالح أمن ولاية البليدة جهودها لمكافحة ظاهرة سرقة وتخريب الكوابل النحاسية والألياف البصرية التي تمس البنية التحتية لقطاعات الإتصالات والإنارة العمومية.

حيث أسفرت العمليات الأخيرة عن توقيف 28 شخصا متورطا في هذه الجرائم بعد تسجيل 21 قضية في عدة مناطق بالولاية.

كما مكنت التدخلات الأمنية من إسترجاع كميات كبيرة من الكوابل المسروقة وحجز مركبات ومعدات تستخدم في تنفيذ السرقات.

وفي دائرة بوفاريك تمكنت الشرطة من تفكيك 3 عصابات متخصصة في سرقة الكوابل حيث أحبطت محاولة لسرقة كوابل هاتفية من الأعمدة الكهربائية باستخدام مركبات

ما أسفر عن توقيف 12 شخصا وحجز 210 كلغ من الكوابل النحاسية وكابل آخر بطول 80 مترا إضافة إلى مركبتين ومعدات تستخدم في تنفيذ السرقات.

أما في دائرة أولاد يعيش فقد تم تسجيل 6 قضايا مماثلة تم على إثرها تقديم 9 أشخاص أمام النيابة كما ضبطت الشرطة 915 مترا من الكوابل المسروقة على متن شاحنة تبين لاحقا أنها تابعة لأحد متعاملي الهاتف النقال.

وتم أيضا توقيف شخصين متلبسين بسرقة كوابل هاتفية على مستوى منطقة النشاطات الصناعية بديار البحري مع استرجاع 11 مترا من الكوابل النحاسية بينما أوقف قاصران تورطا في قضية مماثلة.

كما أسفرت التحريات عن تفتيش مستودع لجمع النفايات حيث ضبطت كميات من الكوابل المسروقة وتم توقيف مسيره

وفي دائرة بوعينان إستهدفت السرقات كوابل كهربائية داخل غرف محولات المنطقة الصناعية حيث نجحت الشرطة في توقيف شخصين.

بينما تمكن الأمن الحضري في بني تامو بوادي العلايق من تحديد هوية شخص متورط في سرقة كوابل هاتفية خاصة بالإنارة العمومية بحي الزاوية بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني.

أما في دائرة الأربعاء فقد تم توقيف شخصين متورطين في تخريب كوابل هاتفية بحي 200 مسكن ليتم تقديمهما أمام النيابة

كما أوقفت شرطة دائرة بوقرة ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم سرقة كوابل الألياف البصرية التابعة لإتصالات الجزائر .

حيث تم ضبط مركبة ومعدات للحفر فيما تمكنت مصالح الأمن الحضري بالبليدة من إحباط عدة محاولات لسرقة الكوابل النحاسية وإسترجاع كابل بطول 5 أمتار .إضافة إلى توقيف شخصين متلبسين بسرقة أنابيب نحاسية من مؤسسة تربوية مع حجز خمسة أنابيب.

وتواصل مصالح الأمن بولاية البليدة حملاتها لمحاربة هذه الظاهرة التي عرفت إنتشارا رهيبا في الآونة الأخيرة بالنظر إلى العوائد المالية التي يجنيها المجرمون من بيع الكوابل المسروقة. حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الجرائم وحماية الممتلكات العامة.