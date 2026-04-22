شرطة البليدة تطيح بمروجي المخدرات بقرواو

تمكن عناصر الأمن الحضري قرواو بأمن دائرة بوفاريك لأمن ولاية البليدة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخصين مشتبه فيهما، مع ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، مخدرات من نوع القنب الهندي ومبالغ مالية من عائدات الاتجار بهاته السموم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، جاءت حيثيات القضية بناءً على معلومات مؤكدة بالإضافة إلى شكاوى وتبليغات. تلقتها ضبطية المصلحة عن إقبال أحد الأشخاص المشبوهين على المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية. بالوسط الحضري على مستوى أحد أحياء قرواو كذا مناطق بعض المناطق المجاورة لها. مستغلا جدار بيته العائلي مكانا لتخزين وإخفاء هاته السموم.

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن محكمة بوفاريك تم تنفيذ إذن بالتفتيش منزل المشتبه فيه. أين تمكنت عناصر هاته المصلحة من إيقافه، مع ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـ (11310) كبسولة. من المؤثرات العقلية على شكل 755 مشط ، (103)غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي. و مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (4500) دج من عائدات المتاجرة بهاته السموم.

كما أفضت مساعي التحريات التي قامت بها ذات المصلحة إلى توقيف شريكه الرئيسي في العملية. ومعروف لدى المصالح الأمنية في قضايا مماثلة ، فيما أسفر التنسيق العملياتي بين المصالح الأمنية (الدرك الوطني). إلى ضلوع هذا الأخير في قضية مشابهة لدى هاته الأخيرة.

حيث تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا لدى محكمة بوفاريك عن قضية جناية النقل والتخزين. والشراء والتوزيع للمخدرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، جنحة ترويج المخدرات الفعل المجرم والمعاقب علي.ه قانونا طبق للمادة 17 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات. والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور