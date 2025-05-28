شرطة البليدة تفكك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية لشرطة البليدة من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية دولية، تنشط في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.

قضية الحال جرت وقائعها خلال الأسبوع المنصرم بعد ورود معلومات تُفيد بضلوع موظفة إدارية تقوم باستخراج بطاقات رمادية خاصة بدراجات نارية دون إيداع ملفاتها القاعدية حسب الإجراءات المعمول بها مقابل حصولها على مزايا مالية، و بعد التحقيق المعمّق تبين ضلوع أشخاص آخرين في عمليات التزوير والتهريب.

حيث تمّ ضبط 71 ملف قاعدي مزور خاص بالمركبات، بطاقات رمادية، نسخ من البطاقات الرمادية، بطاقات مراقبة مزورة محل سرقة، وثائق مزورة، مفاتيح خاصة بمركبات مسترجعة، مع حجز وصولات دفع حساب جاري بريدي.

كما أسفرت العملية، عن استرجاع 17 مركبة و آلة حفر، مع توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 13 شخصا، من بينهم إمرأة و رعية أجنبية.

وكشفت التحريّات عن “تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وإحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية للمركبات، بتواطؤ موظفين إداريين”، ليتمّ تقديم المشته فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.