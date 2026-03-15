شرطة البليدة توجه نداءً للجمهور بخصوص هذين الشخصين !

أنهت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في الفرقة الإقصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى علم المواطنين، أنه تم توقيف شخصين مدعوين “ع.ك”، “ي.ر”. مشتبه تورطهما في قضية النصب والاحتيال و انتحال صفة.

وفي هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية البليدة، نداءً لكل من يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر أو لديه معلومات. أو شهادات تساعد في التحقيق المفتوح من قبل ذات المصلحة التقرب من الفرقة الاقصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائي. أو التوجه إلى مقر محكمة بوفاريك أو أي مقر أمني عبر تراب الجمهورية.