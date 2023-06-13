شرطة البليدة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية البليدة نداء للجمهور، بخصوص صورة شخص مشتبه تورطه في قضايا نصب وانتحال صفة منظمة قانونا.

وحسب بيان شرطة البليدة، فإنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيلة الجمهورية لدى محكمة البليدة، تنهي مصالح الأمن الى علم المواطنين ان الشخص الظاهر في الصورة المدعو (ع.م.أ)، مشتبه تورطه في قضايا نصب وانتحال صفة منظمة قانونا.

وأضاف ذات البيان، ان اي شخص قد وقع ضحية لهذا الاخير يرجى منه التقدم الى امن ولاية البليدة.

او الى اقرب مركز للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى او الادلاء بشهادة في قضية الحال.