شرطة البوني تطيح بشبكة مختصة في سرقة السيارات

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني ممثلة في الأمن الحضري الثاني، خلال الأسبوع المنصرم، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة تمتهن سرقة السيارات، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن، مع توقيف 5 أشخاص،تتراوح أعمارهم ما بين 32 و40 سنة، وحجز وثائق إدارية مزورة، لوحات ترقيم مزورة، أدوات تستعمل في عمليات السرقة، قطع غيار مستعملة، مع حجز سيارة تستعمل في العمليات الإجرامية، سيارة محل تهريب دولي وسيارة محل بحث.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بتاريخ الأمس عن قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد ارتكاب جناية السرقة بظروف الليل و التعدد باستحضار مركبة ذات محرك، التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية تصدرها سلطة عمومية، وضع للسير مركبة بوثائق مزورة و تزوير هياكلها، انتحال هوية الغير من شأنها قيد حكم قضائي بسجل السوابق القضائية، حيازة واستعمال ألواح ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسيلة النقل قد سجلت قانونيا بالجزائر، حيازة معدات مهيأة لأفعال السرقة.