شرطة البويرة تضبط مايقارب 2 كلغ من الذهب

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، خلال الأسبوع المنصرم. شخص يقوم بممارسة نشاط بيع المجوهرات من المعدن الأصفر مجهول المصدر. مع تصنيعه دون دمغة وخارج الأطر والقوانين المنظمة لذلك.

هذه العملية المنفذة من قبل عناصر ذات الفرقة جاءت على إثر ترصد ميداني للمشتبه فيه، والتي أفضت إلى توقيفه على متن مركبة سياحية تستغل في نقل المجوهرات من المعدن الأصفر.

مواصلة للتحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، تم ضبط 1809,64 غرام من الذهب بقيمة 42,384,480,00 دج. وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بموجب ملف إجراءات جزائية.

