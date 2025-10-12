شرطة البويرة تطيح بشخصين وتحجز 12 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة. من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار غير مشروع للمؤثرات العقلية.

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها في الوسط الحضري، لا سيما جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. حيث أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ 12 ألف كبسولة من علامة بريغابالين 300ملغ.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.