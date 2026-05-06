شرطة البويرة توقف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية دون رخصة

تمكنت فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر الأسبوع الماضي من توقيف شخصين. يحوزان على أسلحة نارية من الصنف الخامس مع إقامة ورشة سرية لصناعة الذخيرة.

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لبندقية صيد وذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. وعليه باشرت عناصر الفرقة تحرياتها في القضية، وتحت إشراف النيابة المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما. أين تم العثور على صندوق حديدي يحتوي بداخله على أسلحة وذخيرة ومعدات لصناعة الذخيرة. بالإضافة إلى ذخيرة حربية من الصنف الرابع.

كما أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط منظار رؤية، بندقيتين هوائيتين مضغوطتين، بندقية صيد من نوع سانت اتيان 16 ملم معبأة بـ 12 خرطوشة. 317 خرطوشة معبأة ، عيارات مختلفة، 156 خرطوشة فارغة أجنبية الصنع، 222 خرطوشة فارغة محلية الصنع، 03 علب لحفات. بالإضافة كذلك إلى مسحوق بارود الصيد، كريات رصاص حجم صغير بوزن 4.102 كلغ. كريات رصاص حجم متوسط بوزن 3.435 كلغ، كريات رصاص حجم كبير بوزن 01.297 كلغ. ملح البارود بوزن 250 غ، لوازم خاصة بتعبئة الخراطيش.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة. بموجب ملف إجراءات جزائية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور