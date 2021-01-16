شرطة الجلفة تحرّر مراهقة بعد إبعادها من طرف ثلاثيني واحتجازها داخل شقة

الضحية من جنسية عربية وتقيم في الجلفة منذ مدة

نجحت، نهار أمس، مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس في حي “الحواس” التابع للأمن الولائي بالجلفة، في ظرف قصير، من تحرير فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، من جنسية عربية، تقيم في مدينة الجلفة منذ مدة.

بعد استدراجها على مستوى حي “الفتح” الشعبي، ثم إبعادها من طرف شاب تجاوز العقد الثالث من العمر، مسبوق قضائيا، وتحويلها إلى مسكن يقع في حي “العقيد محمد شعباني” وسط مدينة الجلفة، حسب مصادر “النهار” الموثوقة، التي أشارت إلى أن عناصر الشرطة فور تلقيها البلاغ، سارعت إلى إقامة حواجز مراقبة وملاحقة المشتبه فيه، حيث تم توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن، أين دلّ المحققين على مكان وجود الفتاة القاصر التي تم تحريرها وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات بحضور الوالي الشرعي والاستماع إليها، على أن يتم تحويل المشتبه فيه برفقة الضحية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة لاحقا.