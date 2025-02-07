شرطة الجلفة تطيح بسارق كوابل الألياف البصرية لاتصالات الجزائر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس، بعد تسطير خطة عمل ميدانية محكمة. من توقيف شخص في العقد الثاني من عمره على مستوى أحد الأحياء عبر قطاع الاختصاص. في حالة تلبس بتخريب وسرقة كوابل الألياف البصرية (في ساعة متأخرة من الليل).

القضية تمت بناءً على شكاوى تقدمت بها المؤسسة السالفة الذكر أمام مصالح الشرطة القضائية بخصوص تعرض الخزائن الباطنية للكوابل الخاصة بها للتخريب والسرقة من قبل مجهول (ين)،

علماً أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا لتورطه في قضايا متعلقة بتخريب وسرقة الكوابل الخاصة بمؤسسة اتصالات الجزائر.

كما تم خلال هذه العملية الأمنية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ضبط وحجز 200 متر من كوابل الألياف البصرية الخاصة بالمؤسسة السالفة الذكر.

بعد استكمال الإجراءات الجزائية الخاصة بقضية الحال. قامت المصلحة بتقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة الجلفة.