شرطة الجلفة تفك لغز سرقة حلي ذهبية من داخل منزل بوسط المدينة

أطاحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية الجلفة، بشاب ثلاثيني، لتورطه في قضية السرقة من داخل مسكن تحت طائلة التهديد من إحدى الشقق بأحد أحياء مدينة الجلفة.

وحسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”, فإن العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لشكوى رسمية من قبل إحدى السيدات، على أساس تعرضها لفعل السرقة تحت طائلة التهديد من قبل أحد الاشخاص الذي استولى على مبلغ مالي و بعض الحلي الأصفر من داخل شقتها, أين تم إعداد خطة محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه به ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه.

و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين حكم عليه بعام حبس موقوف النفاذ مع غرامة مالية قدره 50 الف دج.