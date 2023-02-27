شرطة الجلفة توجه نداء للجمهور حول هذا الشخص

تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة إلى علم المواطنين، أن الشخص المنشورة صورته في البيان، والمدعو ر.ع مشتبه فيه في قضية جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة النصب والاحتيال.

ويأتي ذلك، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة.

وحسب بيان لشرطة الجلفة، توجه مصالح الأمن نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره. سواء تعامل معه شخصيا أو له معلومات بصفته شاهدا. التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة الجلفة لسماعه كضحية أو للإدلاء بشهادته في قضية الحال.