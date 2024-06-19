شرطة الحدود البرية بأم الطبول توقف أجنبي بحوزته 4150 كبسولة بريغابالين

تمكنت مصالح الأمن الوطني ممثلة في فرقة شرطة الحدود البرية بأم الطبول و أمن دائرة القالة بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخص من جنسية أجنبية، ينشط في نقل و تهريب المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وضبط 4150 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، مع حجز مركبة سياحية.

قضية الحال، جاءت على إثر توقيف مركبة سياحية كانت بصدد الدخول للتراب الوطني على مستوى المركز الحدودي البري بأم الطبول بالطارف كان يقودها شخص من جنسية أجنبية، بعد تفتيشها تم ضبط كمية المؤثرات العقلية ، مخبأة بإحكام داخل المركبة المحجوزة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف، عن قضية تهريب، حيازة و نقل المؤثرات العقلية ذو منشأ اجنبي بطريقة غير مشروعة لغرض البيع و المتاجرة باستعمال وسيلة نقل.