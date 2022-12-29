 شرطة الحدود الجوية: 42 قضية مخالفة تنظيم الصرف وأزيد من 240 قضية انتحال هوية

أحصت شرطة الحدود الجوية لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، 42 قضية تتعلق بمخالفة التنظيم. المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال وأزيد من 240 قضية انتحال هوية.

كما تشير الحصيلة إلى أن مصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار “هواري بومدين” الدولي، قامت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2022 بمراقبة “أزيد من مليون مسافر. من خلال 4478 رحلة جوية”، حيث تمكنت من معالجة “42 قضية تتعلق بمخالفة التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال”.

وفي القضايا الجزائية، عالجت المصلحة المذكورة “243 قضية انتحال هوية و 30 قضية تزوير واستعمال المزور”. وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت شرطة الحدود لمطار “هواري بومدين” من حجز “342085 أورو، 66346 دولار. 7000 جنيه استرليني و 1800 ريال سعودي”.

كما تضمنت المحجوزات أيضا –يضيف المصدر ذاته– “كيلوغراما و197غراما من الذهب و 2645 هاتفا نقالا. مع استرجاع 7 مركبات كانت محل بحث”.