شرطة الحدود بمطار تلمسان توقف شخص متورط بتهريب العملة الصعبة

قامت عناصر شرطة الحدود، بمطار ميصالي الحاج زناتة بتلمسان، بعد معالجة رحلة جوية متوجهة لباريس، من توقيف مسافر بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة.

وقدر المبلغ المالي الذي وجد بحوزة الموقوف بـ2260 أورو، غير مصرح به لدى مصالح الجمارك.

ويتمثل المبلغ المالي الموجود، في 40 ورقة نقدية من فئة 50 أورو.

وأوضح الموقوف في ذات الصدد، أنه على علم باللوائح والتنظيمات الخاصة بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا أنه تماطل في الأمر.

حيث تم وضع المعني تحت تصرف مصالح أمن دائرة الرمشي، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أين تم إرسال إجراء قضائي الى وكيل الجمهورية، لدى محكمة الرمشي.

وذلك مع إرسال الملف للجنة الوطنية للمصالحة الخاصة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج للفصل فيه.