شرطة الحدود بمطار شلف تستقبل تلاميذ المدرسة القرآنية لتيسمسيلت

استقبلت فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار “أبوبكر بلقايد” بالشلف مجموعة من التلاميذ المدرسة القرآنية “طارق بن زياد” من ولاية تيسمسيلت.

هذه الزيــارة البيداغوجيــة شمـلت 16 طفــل بــرفقـة 03 مؤطريــن، تكفلت بهم إطارات من فرقة شرطة الحدود الجوية.

حيث تم تزويدهم بشروحات وافية حول المهام المنوطة بجهاز الأمن الوطني في حماية الأشخاص والممتلكات.

إلى جانب المهام المنوطة بمصالح شرطة الحدود على مستوى المطارات.

كما تم إطلاعهم على الإجراءات التسهيلية التي أقرتها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المسافرين.

هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز قنوات الإتصال الخارجي مع مختلف فئات المجتمع.

والتي عرفت استحسان كبيرا من قبل التلاميذ ومؤطريهم.