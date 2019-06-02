شرطة الحدود بمطار قسنطينة تطيح بشبكة من 40 شخصا يهربون العملة الصعبة

أطاحت شرطة الحدود، بمطار محمد بوضياف، بقسنطينة، بشبكة لتهريب العملة الصعبة، يصل عدد أفرادها إلى 40 شخصاً.

وحسب مصادر النهار، فقد تورط أفراد الشبكة في تهريب أموال طائلة بالعملة الصعبة، طيلة الشهر الماضي.

وأوردت ذات المصادر أن أفراد الشبكة الـأربعون، يسافرون مرتين أسبوعياً إلى إسطنبول التركية، عبر مطار قسنطينة، وهو ما تفطن له عناصر الشرطة.

وينحدر أفراد الشبكة من منطقة واحدة، بواد الزناتي ولاية ڨالمة، حيث يقوم كل فرد منهم، بإخراج مبلغ 7500 أورو بطرق قانونية ليتم تجميع المبالغ المالية في اسطنبول، حيث تم في ظرف شهر واحد تهريب مبلغ 2.4 مليون أورو.