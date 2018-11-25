شرطة الحدود تحبط محاولة تهريب أزيد 21 ألف أورو و2100 دولار بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود، بمطار هواري بومدين، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك، من حجز أزيد من 21 ألف أورو و2100 دولار.

وحسب ذات الهيئة، اليوم الأحد، فقد تم خلال العملية الأولى، حجز مبلغ مالي قدره 16 ألف أورو غير مصرح به، بحوزة شخص كان بصدد مغادرة التراب الوطني نحو تركيا.

وفي عملية ثانية، تمكنت شرطة الحدود لذات المطار، من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني، باتجاه مدينة إسطنبول التركية.

وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 5500 أورو، و2100 دولار غير مصرح به، ليتم بعد ذلك تحويله إلى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد تم القبض على المتهمين، بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.