شرطة الحدود تحجز أكثر من 600 قرص مهلوس لدى مسافر بمستغانم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
شرطة الحدود تحجز أكثر من 600 قرص مهلوس لدى مسافر بمستغانم
بقلم أنيس بن حالة

 تمكنت فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء مستغانم، من حجز  كمية من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع داخل احدى المركبات بمدخل المحطة البحرية للمسافرين القادمة من “فالنسيا” الاسبانية .

تم العثور  على الاقراص المهلوسة ، باحدى المركبات من نوع بيجو “جيب” الحاملة للوحة الترقيم الأجنبي على كمية من الاقراص المهلوسة تقدر بـ: 614 قرص مشكل من مختلف الانواع .

المركبة سالفة الذكر كان يتولى قيادتها شخص يبلغ من العمر 42 سنة من جنسية جزائرية ، مغترب بفرنسا .

تم اجراء ملف قضائي ضد المشتبه فيه  من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم

احيل بموجبه أمام النيابة والتي أمرت بايدعه الحبس المؤقت .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com