شرطة الحدود تطيح بشبكة تزوير دفاتر عائلية وسندات بنكية تستغلها في سفرياتها الى دبي

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة مع مصادرة كل المحجوزات ، في حق 7 متهمين موقوفين، من بينهم 3 نسوة إحداهن موظفة سابقة ببلدية القبة بالعاصمة، لضلوعهم في جريمة تزوير وثائق إدارية تستصدرها هيئات رسمية، طالت دفاتر عائلية وسندات بنكية تخص تصاريح بالعملة الصعبة، وتذاكر سفر موجّهة لرحلات مبرمجة لدولة دبي.

وكشفت جلسة المحاكمة أن عملية إيقاف المتهم ” خ.إسحاق”، على مستوى مطار هواري بومدين تمت بتاريخ 19/10/2024 في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، من طرف شرطة الحدود، الذين كانوا من ضمن المسافرين المتوجهين الى مطار دبي حيث بعد اخضاعه للتفتيش الجسدي، عثر بداخل حقيبته على مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف أورو مع سند بنكي يشتبه فيه مزور يحمل قيمة 7500، كما ضبط بحوزته على دفتر عائلي مسجل عقد قرانه مع المتهمة ” س. سعيدة”، الذي تم الاشتباه فيه انه مزور هو الآخر، هذه الاخيرة بعد الاشتباه فيها تم تفتيشها عثر بحوزتها على 8000 ألف أورو.

وكذا زوجة صديقه المدعو ” “ح.عبد الرحمان،” المسماة “م. حياة” التي تم إيقافها هي الأخرى.

وأضاف المتهم المبلغ المالي المضبوط بحوزته و المقدر بـ 15 ألف أورو يملك منه مبلغ مالي يقدر بـ 7500 أورو فقط أما باقي المبلغ فقد قام أحد الأشخاص كان برفقته على متن نفس الرحلة بتركهم له كما أن السند البنكي الخاص بالمبلغ صحيح وغير مزور، مشيرا أنه تزوج المتهمة” س. سعيدة”، بتاريخ 08/01/2023 على مستوى بلدية القبة و أن الدفتر العائلي الذي ضبط بحوزته صادر عن مصالحها ناكرا أنه مزور.

وكشف المتهم ومن معه أن المتهم الفار المدعو “ع. زين الدين” هو من يتكفل بكافة الأمور على مستوى المطار، حيث بتاريخ الوقائع سلمهم حقائب السفر بالحظيرة، وسندات بنكية وتذاكر السفر لدولة دبي، ناكرين علمهم بأن الحقائب بها دفاتر عائلية والتي اتضحت انها مزورة، وهو الأمر الذي أثار تساؤل القاضية مطوّلا .

إلى ذلك صرحت المتهمة الموقوفة ” ق.زكية” انها موظفة ببلدية القبة، منذ 15 سنة، وأن المتهم “ع.زين الدين” هو من طلب منها استصدار دفترين عائليين لصديقه لكونه غائب عن الوطن، فمنحته اياهما، من باب الثقة لكونها تفقدت اسامي المتهمين فوجودتهم مسجلين بمصالح البلدية.