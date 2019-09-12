شرطة الحدود لمطار قسنطينة تطيح بشبكة لتهريب العملة الصعبة

أطاحت شرطة الحدود الجوية، لمطار محمد بوضياف، في قسنطينة، بشبكة لتهريب العملة الصعبة، تتكون من 3 أشخاص، من بينهم إمرأة.

وحسب بيان لأمن قسنطينة، اليوم الخميس، تورط 3 أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 21 و32 سنة، في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الاموال من وإلى الخارج.

وتعود حيثيات القضية، لتاريخ الـ6 من شهر سبتمبر الجاري، اثر مراقبة روتينية لمسافرين كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه دولة أوروبية.

وضبطت الفرقة، بحوزة المسافرين، مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة، تمثلت في 75100 أورو، و1000 جنية استرليني، و100 درهم اماراتي.

ليتم توقيف المسافرين، وتحويلهما لمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن الولاية.

ومع مواصلة التحريات، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، تم تحديد هوية شريك للمعنيين، وهي إمرأة، ليتم توقيفها وتحويلها لمقر المصلحة.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، وانجاز ملف اجراءات جزائية ضد المعنيين وبتعليمات من وكيل الجمهورية، تم تقديم الأطراف المعنية للقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة.