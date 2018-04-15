شرطة الحدود لميناء بجاية توقف عشريني بحوزته كمية من “الزطلة”

تمكّنت عناصر فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء بجاية من القبض على شخص داخل ميناء الصيد البحري لميناء بجاية.

بحوزته كمية من المخدرات (قنب هندي) و سجائر محشوّة بنفس المادة.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام عناصر الشرطة العاملة بميناء الصيد البحري خلال دورية مراقبة في الاشتباه في شخص أصابه الارتباك.

بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة أين حاول الفرار منهم، غيرأنّهم تمكّنوا من القاء القبض عليه وبعد إخضاعه لعملية المراقبة والتفتيش الجسدي.

أين تمّ ضبط بحوزته قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي، بالإضافة إلى عدد من السجائر محشوة بنفس المادة.

كانت مخبأة داخل علبة سجائر من نوع “مارلبورو” كان يستخدمها قصد التمويه، ويتعلق الأمر بالمدعو/ ب أ، 26 سنة.

المقيم بوهران، وعليه تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه لأجل قضية حيازة واستهلاك المخدرات.

وتمّ تحويله إلى السلطات القضائية المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية.