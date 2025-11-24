شرطة الحراش تحجز ما يقارب 15 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من توقيف 11 شخص مشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية حيازة نقل وتخزين المخدرات الصلبة “كوكايين”.و المؤثرات العقلية لغرض البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة. تبييض العائدات الإجرامية.مع ضبط 14700 كبسولة من المؤثرات العقلية و730 غ كوكايين .

نفذت هذه العملية عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة كوكايين. والمؤثرات العقلية بالحراش ، ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا.مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة بإحكام في الأبوب الجانبية لمركبة أحد المشتبه فيهم.

والعملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (220) مليون سنتيم من العائدات الإجرامية إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة و (06) مركبات.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة حسين داي وفقا لملف إجراءات الجزائية