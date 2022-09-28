شرطة الحميز تشنّ حملة ضد أصحاب الباركينغ وتوقف 10 أشخاص

أوقف رجال الشرطة لأمن مقاطعة الحميز شرق العاصمة 10 أشخاص. متلبسين بانشاء حظيرة بطريقة غير شرعية. بحيث جرى تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بموجب إجراءات المثول الفوري لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة اليهم.

وفي هذا المقام تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. 10 ملفات قضائية تحمل نفس التهم المتمثلة في انشاء حظيرة بطريقة غير قانونية. استعمال جزء من الطريق العمومي كموقف بدون رخصة. مثل فيها 10 متهمين كل واحد واجه التهمة على حدى.

كما تمسك معظمهم أمام هيئة المحكمة بانكار ما نسب اليه من وقائع. عدا متهم واحد فقط اعترف بأنه قام بانشاء موقف للسيارات بطريقة غير قانونية. لحاجته الماسة للمال كونه رب أسرة، مضيفا بأنه لم يكن على علم. بأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون ويجره للى السجن.

من جهته امتعض رئيس الجلسة للأفعال التي ارتكبها المتهمون. منوها اياهم بأنه بالرغم مما تقدمه الصحافة وتوعيتها بأن الفعل مجرم قانونا. وبغض النظر عن وضع قوانين ردعية ضد مرتكبي هذا الفعل. غير أنه هذا لم يجد نفعا، وبقي الإصرار عن تكرار الجرم والدليل هو 10 ملفات المطروحة بين يديه.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج مع المصادرة في حق كل متهم.