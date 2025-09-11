شرطة الدرارية بالعاصمة تطيح بعصابة أحياء وتحجز مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء محظورة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية مؤخرا، من توقيف (04) أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء مسبوقين قضائيا. كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب. في أوساط سكان العاشور،مع ضبط (1848) قرص مؤثر عقلي وأسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية .

وحسب بيان لمديرية أمن العاصمة فإن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي ذات المصالح لعدة بلاغات مفادها نشاط مشبوه لعصابة تروج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعتدي على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة بعدة أحياء بالعاشور العاصمة.

على جناح السرعة انتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف (04) أشخاص مشتبه فيهم. مع ضبط وحجز:(1848) قرص مؤثر عقلي.

إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام . 10) شماريخ و (04) منبهات ضوئية .و مركبتين ودراجة نارية تستعمل في نقل السموم.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (68) مليون و(500)ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا