شرطة الدويرة تُطيح بسارقي كوابل الألياف البصرية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثالث الدويرة بأمن المقاطعة الإدارية الدرارية خلال الأسبوع المنصرم. من توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد. باستحضار مركبة لأملاك مملوكة لمؤسسات وهيئات عمومية.

حيثيات القضية جاءت بناء على معلومة مفادها قيام أشخاص بسرقة لفافات كوابل الألياف البصرية خاصة بمؤسسة عمومية. حيث توجت الأبحاث الميدانية لمحققي ذات المصلحة بتحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط لفافة كابل ألياف بصرية طوله (1300) متر. كوابل ألياف بصرية متعددة الأطوال خاصة بالأنترنت. ألبسة خاصة بعمال مؤسسة عمومية.

.بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

