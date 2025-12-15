شرطة الرغاية بالعاصمة تطيح بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية تتكون من سبع (07) أشخاص، مختصة في الإتجار غير المشروع في المخدرات، مع ضبط 5 كلغ و (126) غ من المخدرات “كيف معالج”.

ونفذت هذه العملية عقب تحريات ميدانية مكثّفة مكّنت المحققين من كشف نشاط الشبكة الإجرامية، ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

كما تمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، و مكّنت أيضا من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (126) مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، إضافة إلى (03) مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

هذا تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية، لدى محكمة الرويبة وفقا لملف إجراءات جزائية.