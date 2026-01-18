شرطة الشراقة تطيح بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من (03) أشخاص يقومون بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، مع ضبط قارب مجهز بمحرك بحري.

وحسب بين مديرية أمن ولاية الجزائر فإن قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد توصل ذات الفرقة إلى معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة تنظيم رحلات إبحار سرية لتنطلق على إثر ذلك التحريات الميدانية.

التي أفضت إلى تحديد هوية (03) أشخاص مسبوقين قضائيا ، يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر وكذا التنسيق. مع الأشخاص المرشحين لمثل هذه الرحلات غير القانونية.

وحسب البيان تمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت على توقيف المشتبه فيهم و حجز: قارب بحري، محرّك قوارب. (15) سترة بحرية، (180) لتر بنزين، (06) براميل مملوءة بالماء .

و بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.