شرطة الشلف تطيح بـ”تيكتوكر” يبث محتويات مخلة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الشلف (BLCC) من توقيف شخص ناشط على منصة “تيك توك”، كان يستغل شهرته الواسعة في بث محتويات مخلة بالحياء ومنافية للآداب العامة، إضافة إلى تورطه في نشاط مالي غير قانوني عبر الإنترنت.

التحريات الأمنية أوضحت أن المشتبه فيه، المنحدر من إحدى بلديات الولاية. كان يدير حسابا يحمل اسما مستعارا ويتابعه أزيد من مليوني شخص. حيث كان ينشر مقاطع فيديو ويبث جلسات مباشرة تظهر فيها إيحاءات ومشاهد تمس بالأخلاق العامة.

كما كشفت التحقيقات التقنية التي باشرتها المصالح المختصة ، وتحت إشراف النيابة. أن الموقوف استغل شهرته الرقمية لتحقيق أرباح مالية معتبرة بالعملة الأجنبية. وذلك بالتعاون مع شخص آخر محترف في التعامل بالمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

وقد تورط الاثنان في عمليات صرف غير مشروعة وتحويل أموال من عملات أجنبية إلى محلية خارج الأطر القانونية والبنكية المعتمدة.

العملية أسفرت عن حجز بطاقة بنكية أجنبية ، وعدة هواتف نقالة وأجهزة إعلام آلي. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم يمثل عائدات النشاط الإجرامي.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. لمتابعتهما بتهم تتعلق بـ عرض محتوى مخل بالحياء على الجمهور. وتبييض الأموال، وحيازة واستعمال أصول افتراضية بطريقة غير قانونية.