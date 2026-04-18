شرطة الشلف تطيح بمروج خطير للمخدرات الصلبة

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخص خطير محل بحث، مع حجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” ومعدات تستعمل في نشاطه الإجرامي.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، جاءت هذه العملية الامنية إثر استغلال معلومات ميدانية دقيقة مدعمة بتحريات معمقة مكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، والمبحوث عنه بموجب أمرين بالقبض صادرين عن الجهات القضائية المختصة بكل من الشلف وعين الدفلى عن تهم ترويج المخدرات، ليتم توقيفه بعد عملية مداهمته بمسكنه وسط المدينة.

وأسفرت عملية التفتيش القانونية عن ضبط وحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدر وزنها بـ 83.15 غرام. بالإضافة إلى حجز معدات تستعمل في ترويج هذه السموم تمثلت في ميزانين إلكترونيين. مع استرجاع مبلغ مالي معتبر من عائدات النشاط الإجرامي قدر بـ136 مليون سنتيم، إلى جانب حجز مسدس كهربائي “صاعق”.

كما تم تقديم المشتبه فيه عن قضية الحيازة والتخزين لغرض البيع للمخدرات الصلبة “كوكايين” بطريقة غير مشروعة، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية.