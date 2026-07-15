شرطة الشلف توجه نداء لضحايا النصب الإلكتروني

أطلقت مصالح أمن ولاية الشلف نداء إلى المواطنين، تدعو فيه كل شخص وقع ضحية للنصب والاحتيال الإلكتروني المنسوبة إلى شخص موقوف، إلى التقدم وتقييد شكوى أو الإدلاء بأي معلومات أو شهادات من شأنها المساهمة في مجريات التحقيق.

وأوضحت مصالح الأمن بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، أوقف من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالولوج غير المشروع إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، الغش والنصب عبر الإنترنت، باستغلال حسابات جارية وأرقام هاتفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا النداء، الصادر بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، عملا بأحكام المادتين 19 و 269 من قانون الإجراءات الجزائية، قصد تمكين كل الضحايا المحتملين من التقدم إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الشلف أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر كامل التراب الوطني، للإبلاغ عن أي وقائع أو تقديم معلومات وشهادات من شأنها دعم التحقيقات الجارية.