شرطة الشلف توقف شبكة إجرامية وتحبط مخططا لترويج 41 ألف قرص مهلوس

وجهت مصالح أمن ولاية الشلف ضربة جديدة لشبكات الاتجار بالمؤثرات العقلية، بعدما تمكنت من إحباط مخطط إجرامي كان يستهدف إغراق الولاية بكميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، مع تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار و ترويج هذه السموم، وحجز 41 ألف كبسولة من نوع بريغابالين.

وجاءت هذه العملية النوعية في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. إذ تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببن سونة، بعد عمل استعلاماتي وميداني دقيق تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، من تحديد هوية عناصر الشبكة ورصد تحركاتهم.

وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، نجحت عناصر الشرطة في توقيف أفراد الشبكة وإفشال عملية تسليم شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية، قبل وصولها إلى ولاية الشلف.

وأسفرت العملية عن حجز 41.000 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، بالإضافة إلى مركبة نفعية، ودراجة نارية، ورخصة سياقة مزورة كانت تستغل لتسهيل النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة، بالنظر إلى توقيتها الذي تزامن مع الحركية الكبيرة التي تشهدها ولاية الشلف خلال موسم الاصطياف، إذ حالت يقظة مصالح الأمن دون وصول هذه الكميات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى أوساط الشباب.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، لمتابعتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم وفق ما ينص عليه القانون.