شرطة الشلف توقف 245 شخصا شهر أفريل 

ذكرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، أنها عالجت أكثر من 264 قضية شهر أفريل الفارط خصت القانون العام.

وبحسب بيان تحوز” النهار أونلاين”على نسخة منه، فإنه تمت معالجة 264 قضية تعلقت بالجنايات والجنح ضد الأفراد.

تورط فيها 286 شخصا.

وذكر البيان أن مصالح الأمن الوطني سجلت 57 قضية شملت قضايا الجنايات والجنح ضد الممتلكات تورط فيها 81 شخصا.

كما تم تسجيل 37 قضية تعلقت بالجنايات و الجنح ضد الشيئ العمومي تورط فيها 43 شخصا.

كما تمت معالجة 39 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أين تم حجز 48 كلغ من الكيف المعالج و1458 قرص مهلوس.

وقد تورط فيها 52 شخصا حررت ضدهم محاضر من طرف عناصر الضبطية القضائية.

وأشار بيان ذات المصالح، أنه تمت معالجة 12 قضية تعلقت بالجنايات والجنح ضد الأسر تورط فيها 18 شخصا.

وفي الشق المتعلق بالجرائم المعلوماتية ذكر بين الأمن الوطني أنه تمت معالجة قضية واحدة توبع فيها شخص.

في حين سجلت ذات المصالح، 12 قضية شملت الجرائم الإقتصادية تورط فيها 51 شخصا بتهم مختلفة.