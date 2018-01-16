شرطة الشلف توقف 426 شخص ديسمبر الفارط

ذكرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من 189 قضية تخص القانون العام.

وبحسب بيان لذات المصالح فقد تورط286 شخص أودع منهم 68 شخصا رهن الحبس،

واستفاد 32 شخص من الإستدعاء المباشر.

كما تم وضع32 شخص تحت الرقابة القضائية المباشرة من طرف السلطات المختصة.

عالجت مصالح الشرطة،82 قضية،تورط فيها 110 أشخاص،في قضايا الجنايات والجنح ضد الممتلكاتـ تم حل 21 قضية تورط فيها24 شخص.

كما تم إيداع 13 شخص الحبس المؤقت بتهم الإعتداء بالسرقة والضرب والجرح العمدي.

عالجت ذات المصالح،41 قضية،تورط فيها 41 شخص تعلقت بقضايا المساس بالممتلكات العمومية.

وفيما يخص القضايا التي تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية فقد تم معالجة 23 قضية تم حجز833 غ من القنب الهندي و616 قرص مهلوس.

تم توقيف 35 شخص متورط في القضية،أودع 20 شخص المؤسسة العقابية بعد ملفات على مستوى الجهات القضائية المختصة.