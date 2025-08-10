شرطة الشلف تُطلق نداءً للبحث عن الطفلة بوهالي مروة

أعلنت فرقة حماية الأشخاص، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالشلف، عن اختفاء القاصرة المسماة بوهالي مروة، والبالغة من العمر 17 سنة، والمقيمة بحي 50 مسكن ببلدية أم الدروع.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم التبليغ عن اختفاء القاصر، بتاريخ 27 جويلية 2025.

وحرصًا منها على تسريع وتيرة البحث، سخّرت مصالح الشرطة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة. مع تعميم نشرية البحث عبر كامل التراب الوطني.

كما تهيب مصالح أمن ولاية الشلف بالمواطنين الكرام، ممن يملكون أية معلومات من شأنها المساهمة في العثور على المعنية، الاتصال عبر الأرقام التالية: 1548 / 17 / 104 . أو من خلال تطبيق “ألو شرطة”، أو التواصل مباشرة عبر الرسائل الخاصة للصفحة الرسمية لشرطة الشلف.