شرطة الطارف تطيح بالمتورطين في اقتحام وسرقة مركز بريد الشط

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الطارف،مؤخرا، وفي وقت وجيز من توقيف ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم في قضية محاولة السطو على مكتب بريد بلدية الشط بولاية الطارف.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 01 أفريل 2026، أين إقتحم ملثمين مكتب بريد بلدية الشط بإستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة من الحجم الكبير والخطير.

وأسفرت عن الإستيلاء بالعنف على مبلغ مالي قدره مليون دينار، والتسبب في التخريب العمدي للممتلكات العمومية و زرع الرعب في اوساط موظفي وزبائن ذات المركز البريدي.

العملية التي نفذت تحت الإشراف النيابة المختصة اقليميا، بإستغلال كافة طرق وتقنيات البحث والتحري العملياتي الميداني، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ومكنت العملية منضبط واسترجاع بندقية صيد بحري، أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأشكال. وأيضا قناعي وجه و قفزات مستعملة في عمليات السرقة، دراجة نارية مستعملة في السرقة، و236 كبسولة مؤثرات عقلية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدرعان، عن جناية تكوين جمعية أشرار .