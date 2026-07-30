شرطة الطارف تطيح بشخص إقتحم وسرق مركز بريد الشط

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الطارف، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية محاولة السطو على مكتب بريد بلدية الشط بولاية الطارف.

واستعمل المشتبه فيه أسلحة بيضاء ظاهرة من الحجم الكبير والخطير، والتي تسبب في التخريب العمدي للممتلكات العمومية. و زرع الرعب في اوساط موظفي وزبائن ذات المركز البريدي. مع محاولة قتل احد موظفي المركز.

المعني محل أمرين بالقبض الاول صادر عن محكمة الذرعان بالطارف عن تهمة تكوين جمعية اشرار بغرض ارتكاب جناية ضد الممتلكات و الاشخاص. بالإضافة كذلك إلى جناية سرقة مرتكبة بحمل اسلحة ظاهرة، جناية محاولة القتل و التخريب العمدي لممتلكات مؤسسة عمومية. و السرقة المرتكبة بالتعدد و استحضار مركبة و استعمال العنف. و الأمر بالقبض الثاني صادر عن محكمة الحجار عن تهمة جناية الاشتراك في جماعة اجرامية منظمة و جناية السرقة باستعمال أسلحة ظاهرة.

العملية التي نفذت تحت الإشراف المستمر للنيابة المختصة اقليميا، و على اثر عمليات البحث والتحري العملياتي الميداني. بالإضافة كذلك إلى معلومات مفادها تواجد المشتبه فيه على مستوى مسكن ببلدية بوثلجة ولاية الطارف. اين مكن محققي المصلحة من توقيف المشتبه فيه.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدرعان، أين صدر في حقه أمر ايداع بالمؤسسة العقابية .

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